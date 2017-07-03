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«Ливерпуль» ведёт переговоры с «Севильей» по Рико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Ливерпуль, Рико Серхио
Сегодня, 10:07 | Источник: Abc.es | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении голкипера «Севильи» Серхио Рико.
Сообщается, что «красные» уже начали переговоры с андалусийцами на предмет возможного перехода 23-летнего стража ворот.
Отступные, прописанные в контракте Рико с «Севильей», составляют 26 млн фунтов, однако мерсисайдский клуб не желает платить всю сумму и предлагает испанцам 10.5 млн фунтов за вратаря.
Напомним, что Рико также интересен «Челси».
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