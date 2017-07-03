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«Ливерпуль» ведёт переговоры с «Севильей» по Рико

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Ливерпуль, Рико Серхио
Сегодня, 10:07 | Источник: Abc.es | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении голкипера «Севильи» Серхио Рико.

Сообщается, что «красные» уже начали переговоры с андалусийцами на предмет возможного перехода 23-летнего стража ворот.

Отступные, прописанные в контракте Рико с «Севильей», составляют 26 млн фунтов, однако мерсисайдский клуб не желает платить всю сумму и предлагает испанцам 10.5 млн фунтов за вратаря.

Напомним, что Рико также интересен «Челси».

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