«Ливерпуль» ведёт переговоры с «Севильей» по Рико

По информации испанских СМИ, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении голкипера «Севильи» Серхио Рико.

Сообщается, что «красные» уже начали переговоры с андалусийцами на предмет возможного перехода 23-летнего стража ворот.

Отступные, прописанные в контракте Рико с «Севильей», составляют 26 млн фунтов, однако мерсисайдский клуб не желает платить всю сумму и предлагает испанцам 10.5 млн фунтов за вратаря.

Напомним, что Рико также интересен «Челси».