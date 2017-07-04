Бобен перешёл в «Ростов»

Защитник словенской «Горицы» Матия Бобен перешел в «Ростов». Российский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним игроком по схеме «3+1». Ранее Бобен выступал за молодежную команду «Болтона», «Триглав» и «Горицу».

Напомним, что «Ростов» также подписал исландца Сверрира Ингасона.