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Бобен перешёл в «Ростов»
Сегодня, 00:52 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник словенской «Горицы» Матия Бобен перешел в «Ростов». Российский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним игроком по схеме «3+1». Ранее Бобен выступал за молодежную команду «Болтона», «Триглав» и «Горицу».
Напомним, что «Ростов» также подписал исландца Сверрира Ингасона.
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Забавный псевдоним.
Интересно, кто под ним будет выступать в Ростове: Бобан (Звонимир) или Бубен (Александр Викторович)??
А пока Ростов достаточно активен на трансферном рынке.