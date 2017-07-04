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Бобен перешёл в «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Ростов, Горица, Бобен Матия
Сегодня, 00:52 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов

Защитник словенской «Горицы» Матия Бобен перешел в «Ростов». Российский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним игроком по схеме «3+1». Ранее Бобен выступал за молодежную команду «Болтона», «Триглав» и «Горицу».

Напомним, что «Ростов» также подписал исландца Сверрира Ингасона.

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