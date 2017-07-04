Соу: «Постараюсь стать лучшим Самба в „Динамо“»

Новичок «Динамо» Самба Соу рассказал, что постарается превзойти своего тезку Кристофера Самба, который ранее также выступал в составе «бело-голубых».

«Я футболист, который действует в силовой манере. В то же время я стараюсь действовать технично и показывать на поле все, что умею. Слышал, что в „Динамо“ выступал мой однофамилец, который до этого играл в Англии. Знаю, что здесь был и игрок сборной Франции Матье Вальбуэна. Постараюсь стать лучшим Самба в „Динамо“».