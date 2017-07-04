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Соу: «Постараюсь стать лучшим Самба в „Динамо“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Динамо М, Соу Самба, Самба Кристофер
Сегодня, 12:19 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Динамо» Самба Соу рассказал, что постарается превзойти своего тезку Кристофера Самба, который ранее также выступал в составе «бело-голубых».
«Я футболист, который действует в силовой манере. В то же время я стараюсь действовать технично и показывать на поле все, что умею. Слышал, что в „Динамо“ выступал мой однофамилец, который до этого играл в Англии. Знаю, что здесь был и игрок сборной Франции Матье Вальбуэна. Постараюсь стать лучшим Самба в „Динамо“».
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