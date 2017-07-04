«Фиорентина» может наказать Валеро за то, что он жалуется на клуб

«Фиорентина» намерена наказать полузащитника Борху Валеро за слова, которые он сказал про клуб в интервью прессе.

«Я хочу выйти и поговорить, но у меня контракт с „Фиорентиной“, поэтому я должен молчать. Хотя ничего ни с кем не подписывал и всегда был честен. Однажды я соберу пресс-конференцию и все расскажу людям. Я не могу этого больше терпеть. Меня заставляют плакать, и я не могу спать уже несколько недель».

Валеро намекнул, что клуб вынуждает его перейти в «Интер», хотя публично в «Фиорентине» это отрицают:

«Клуб передал дело в свой юридический отдел, который примет решение в свете слов, сказанных Валеро».