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«Фиорентина» может наказать Валеро за то, что он жалуется на клуб
Сегодня, 00:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Фиорентина» намерена наказать полузащитника Борху Валеро за слова, которые он сказал про клуб в интервью прессе.
«Я хочу выйти и поговорить, но у меня контракт с „Фиорентиной“, поэтому я должен молчать. Хотя ничего ни с кем не подписывал и всегда был честен. Однажды я соберу пресс-конференцию и все расскажу людям. Я не могу этого больше терпеть. Меня заставляют плакать, и я не могу спать уже несколько недель».
Валеро намекнул, что клуб вынуждает его перейти в «Интер», хотя публично в «Фиорентине» это отрицают:
«Клуб передал дело в свой юридический отдел, который примет решение в свете слов, сказанных Валеро».
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