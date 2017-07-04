Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Бобен перешёл в «Ростов» 7

«Фиорентина» может наказать Валеро за то, что он жалуется на клуб

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Фиорентина, Валеро Борха
Сегодня, 00:48 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Фиорентина» намерена наказать полузащитника Борху Валеро за слова, которые он сказал про клуб в интервью прессе.

«Я хочу выйти и поговорить, но у меня контракт с „Фиорентиной“, поэтому я должен молчать. Хотя ничего ни с кем не подписывал и всегда был честен. Однажды я соберу пресс-конференцию и все расскажу людям. Я не могу этого больше терпеть. Меня заставляют плакать, и я не могу спать уже несколько недель».

Валеро намекнул, что клуб вынуждает его перейти в «Интер», хотя публично в «Фиорентине» это отрицают:

«Клуб передал дело в свой юридический отдел, который примет решение в свете слов, сказанных Валеро».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
22:57 Гоналон: «Я не колебался, когда получил предложение „Ромы“» 3
20:38 Сиссе может возобновить карьеру в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии 3
Александр Чистяков
«Я не мог играть против „Челси“». Правила жизни Джона Терри
Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой» и объяснил свой выбор, написав важное правило. «Соккер.ру» знакомит читателей с самыми важными высказываниями Джей Ти.
Комментариев: 3
16:49 Руни отправится с МЮ в турне по США 4
16:18 Леннон вернулся в «Эвертон» после курса лечения от психического расстройства 2
10:23 Клопп намерен сохранить Старриджа в «Ливерпуле» 2
02 июля 2017
17:55 «Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу 5
17:54 Неймар: «На первых порах я стеснялся говорить с игроками „Барселоны“» 4
17:33 Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Анчелотти 5
15:54 Фото Чалханоглу прилетел в Милан 7
все материалы по этой теме
Турниры