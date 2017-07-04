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«Краснодар» заявил Янбаева под 55-м номером
Сегодня, 17:34 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Краснодара» защитник Ренат Янбаев сегодня, 4 июля, был внесен в заявку команды на предстоящий сезон. Футболист был заявлен за «Краснодар» под 55-м номером.
В минувшем сезоне Янбаев выступал за московский «Локомотив». В прошлом сезоне он принял участие в 16 играх, в которых отметился одним голевым пасом.
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