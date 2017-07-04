«Краснодар» заявил Янбаева под 55-м номером

Новичок «Краснодара» защитник Ренат Янбаев сегодня, 4 июля, был внесен в заявку команды на предстоящий сезон. Футболист был заявлен за «Краснодар» под 55-м номером.

В минувшем сезоне Янбаев выступал за московский «Локомотив». В прошлом сезоне он принял участие в 16 играх, в которых отметился одним голевым пасом.