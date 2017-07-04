Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт успешно прошел медицинское обследование в лондонском «Арсенале». Сторонам осталось лишь поставить подпись под пятилетним контрактом.

Предполагается, что трансфер футболиста обойдется «Арсеналу» в 44 миллиона фунтов стерлингов.