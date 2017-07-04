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Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр
Сегодня, 20:17 | Источник: https://twitter.com/bbcsport_david/status/882280395361980416 | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт успешно прошел медицинское обследование в лондонском «Арсенале». Сторонам осталось лишь поставить подпись под пятилетним контрактом.
Предполагается, что трансфер футболиста обойдется «Арсеналу» в 44 миллиона фунтов стерлингов.
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