Пепе отправился в Турцию на переговоры с «Бешикташем»

Экс-игрок мадридского «Реала» Пепе сегодня, 4 июля, отправился в Стамбул, где проведет переговоры по контракту с «Бешикташем». Сообщается, что стороны близки к достижению соглашения.

Напомним, что ранее Пепе входил в сферу интересов ПСЖ.