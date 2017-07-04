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Пепе отправился в Турцию на переговоры с «Бешикташем»
Сегодня, 19:52 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Экс-игрок мадридского «Реала» Пепе сегодня, 4 июля, отправился в Стамбул, где проведет переговоры по контракту с «Бешикташем». Сообщается, что стороны близки к достижению соглашения.
Напомним, что ранее Пепе входил в сферу интересов ПСЖ.
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