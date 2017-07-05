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Канчельскис: «Назначение вратаря тренером сборной было ошибочным. У нас нет игры»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Канчельскис Андрей , Черчесов Станислав , Смолов Федор, Головин Александр, Кокорин Александр
Сегодня, 01:43 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от прошедшего в России Кубка Конфедераций и раскритиковал выступление российской команды под руководством Станислава Черчесова:

«Высокий уровень, всё понравилось, и стадионы, и атмосфера. Никаких проблем, никаких эксцессов не было, поэтому всё в этом плане здорово. Чили – неплохая, амбициозная команда. Мексиканцы – карнавальная сборная, мне она нравится, но если они не наведут порядок в обороне, то никогда не смогут выиграть трофеи. Сборная Германии доказывает, что немецкий футбол – лучший в мире.

Говорить, что у нашей сборной есть неплохие подходы, неплохие эпизоды – вы считаете это нормально? Играть с Португалией и не попасть в створ ворот ни разу – это нормально, да? Давайте прекращать заниматься ерундой и кричать, что у нас всё хорошо. У нас нет игры. Мы не знаем, во что мы играем. Мне неприятно, что у нас такая сборная. Назначение вратаря тренером сборной было ошибочным. Видимо наших руководителей такая сборная устраивает. Вратарь должен тренировать вратарей, он не должен тренировать полевых игроков. Черчесов и с „Динамо“ ничего не добился, в „Тереке“, „Амкаре“ – чего он добился? В Польше там одна команда – „Легия“.

Смолову и Головину надо бежать за границу. Быстрым темпом собирать вещи, садиться в самолёт и бежать, бежать, бежать! Сможет ли Кокорин заиграть на хорошем уровне? Если он перестанет себя считать молодым и перспективным, то сможет».

Ранее президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что сборная России очень достойно выглядела на Кубке Конфедераций.

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