Дмитрий Комбаров: «Сейчас главное - хорошо подготовиться к матчу с „Локомотивом“»

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Отпуск нормальный был. Я даже рад, что дали именно такое количество дней. Мы не потеряли форму, но при этом успели отдохнуть. Главное – хорошо подготовиться, чтобы подойти к матчу с „Локомотивом“ в полной боевой готовности и выиграть.

Прогноз на предстоящий сезон? Не люблю давать прогнозы. Не буду этого делать, но надеюсь, что все будет складываться хорошо для нас, как и в прошлом сезоне. Все будет зависеть от нас: как будем работать и выкладываться», - сказал Комбаров.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив».