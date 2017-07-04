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Дмитрий Комбаров: «Сейчас главное - хорошо подготовиться к матчу с „Локомотивом“»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Спартак М, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 19:41 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона.

«Отпуск нормальный был. Я даже рад, что дали именно такое количество дней. Мы не потеряли форму, но при этом успели отдохнуть. Главное – хорошо подготовиться, чтобы подойти к матчу  с „Локомотивом“ в полной боевой готовности и выиграть.

Прогноз на предстоящий сезон? Не люблю давать прогнозы. Не буду этого делать, но надеюсь, что все будет складываться хорошо для нас, как и в прошлом сезоне. Все будет зависеть от нас: как будем работать и выкладываться», - сказал Комбаров.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив».

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