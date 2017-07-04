Полоз: «Манчини хочет показать, как нужно работать»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о сборах и товарищеском матче с «Аустрией» (2:1).

«Хорошо, что мы победили. Думаю, что во втором тайме нам пришлось чуть-чуть полегче, поскольку соперник подустал. И мы сыграли лучше во второй половине.

Манчини? Тренер-профессионал, топ-уровня. Все это видят и понимают. Его результаты в прошлых командах об этом говорят. Общается он, в основном, через переводчиков — два-три человека могут спокойно его перевести. Он хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу.

Уже говорил, что с адаптацией никаких вопросов нет — все в команде общительные, все дружелюбные.

Создалось ощущение, что Паредес не очень любит разговаривать? Разговаривает, но пока только через переводчика. Чаще всего на обеде с Нобоа общается — я рядом сижу и это вижу. А так — подсказывает, конечно, какими-то жестами, криками. Язык футбола же один».