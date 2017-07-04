Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Тошич покинул ЦСКА 101

Полоз: «Манчини хочет показать, как нужно работать»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий, Манчини Роберто
Сегодня, 22:36 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о сборах и товарищеском матче с «Аустрией» (2:1).

«Хорошо, что мы победили. Думаю, что во втором тайме нам пришлось чуть-чуть полегче, поскольку соперник подустал. И мы сыграли лучше во второй половине.

Манчини? Тренер-профессионал, топ-уровня. Все это видят и понимают. Его результаты в прошлых командах об этом говорят. Общается он, в основном, через переводчиков — два-три человека могут спокойно его перевести. Он хочет показать, как нужно работать, как правильно подходить к делу.

Уже говорил, что с адаптацией никаких вопросов нет — все в команде общительные, все дружелюбные.

Создалось ощущение, что Паредес не очень любит разговаривать? Разговаривает, но пока только через переводчика. Чаще всего на обеде с Нобоа общается — я рядом сижу и это вижу. А так — подсказывает, конечно, какими-то жестами, криками. Язык футбола же один».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:56
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:42
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 22:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:32 Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком России» 17
21:58 Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше» 6
19:41 Дмитрий Комбаров: «Сейчас главное - хорошо подготовиться к матчу с „Локомотивом“» 13
19:22 Фурсенко: «„Зениту“ нужно выиграть чемпионство и еврокубок» 98
15:26 Сапета: «Каждый футболист „Динамо“ должен стремиться к участию в Лиге чемпионов» 28
13:51 Будогосский: «Видеоповторы в РФПЛ - это реально» 146
11:52 Уткин: «В состав сборной России не попал десяток сильнейших игроков» 138
10:51 Марио Фернандес: «Не считаю себя лучшим фланговым игроком в РФПЛ» 80
10:08 Газизов: «Обляков еще не дорос до „Зенита“» 26
08:50 Канищев: «До чего мы докатились, если старание сборной выдается за большой успех» 35
все материалы по этой теме
Турниры