Рейтинг@Mail.ru

Луческу: «Мутко и журналисты были на стороне „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Луческу Мирча , Мутко Виталий
Сегодня, 00:00 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который требовал компенсацию за расторжение контракта с петербуржцами, объяснил свою неудачу в России.

«Неприятное приключение закончилось. Мы много забили голов, много набрали очков, но не смогли достичь цели, потому что потеряли ключевых игроков: Халка, Витселя, Гарая. Условия были несправедливыми. „Спартак“ - самый популярный клуб в России, он не мог долго стать чемпионом, и вся Москва хотела, чтобы это случилось. Это продавливалось в СМИ. Говорили, что „Зенит“ самый богатый клуб России, а „Спартаку“ нужны деньги и Лига чемпионов. Публика была подготовлена, журналисты сделали свою работу.

Также на стороне „Спартака“ оказался Виталий Мутко. Большинство судей в лиге были из столичного региона. „Спартак“ сделал все для чемпионства и выиграл его. Я поздравляю их.

Узнал из газет, что меня отправили в отставку. Это меня очень расстроило. Такая ситуация у меня в первый раз в карьере. При мне „Зенит“ даже сэкономил деньги, а Манчини, как я знаю, очень любит крупно тратиться. Надеюсь, что „Зенит“ добьется с ним успеха. Я благодарен болельщикам клуба и игрокам».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:29
ответ пользователю Юргорден (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:27
ответ пользователю Sully (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:25
ответ пользователю Великий ЦСКА Москва (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:22
ответ пользователю Великий ЦСКА Москва (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:21
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:18
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:17, редактировал Сегодня 00:18
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:12
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:11, редактировал Сегодня 00:12
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 00:08, редактировал Сегодня 00:09
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:05
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:04
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:36 Полоз: «Манчини хочет показать, как нужно работать» 4
22:32 Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком России» 25
21:58 Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше» 7
19:41 Дмитрий Комбаров: «Сейчас главное - хорошо подготовиться к матчу с „Локомотивом“» 14
19:22 Фурсенко: «„Зениту“ нужно выиграть чемпионство и еврокубок» 102
15:26 Сапета: «Каждый футболист „Динамо“ должен стремиться к участию в Лиге чемпионов» 28
13:51 Будогосский: «Видеоповторы в РФПЛ - это реально» 146
11:52 Уткин: «В состав сборной России не попал десяток сильнейших игроков» 140
10:51 Марио Фернандес: «Не считаю себя лучшим фланговым игроком в РФПЛ» 80
10:08 Газизов: «Обляков еще не дорос до „Зенита“» 26
все материалы по этой теме
Турниры