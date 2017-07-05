Луческу: «Мутко и журналисты были на стороне „Спартака“»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который требовал компенсацию за расторжение контракта с петербуржцами, объяснил свою неудачу в России.

«Неприятное приключение закончилось. Мы много забили голов, много набрали очков, но не смогли достичь цели, потому что потеряли ключевых игроков: Халка, Витселя, Гарая. Условия были несправедливыми. „Спартак“ - самый популярный клуб в России, он не мог долго стать чемпионом, и вся Москва хотела, чтобы это случилось. Это продавливалось в СМИ. Говорили, что „Зенит“ самый богатый клуб России, а „Спартаку“ нужны деньги и Лига чемпионов. Публика была подготовлена, журналисты сделали свою работу.

Также на стороне „Спартака“ оказался Виталий Мутко. Большинство судей в лиге были из столичного региона. „Спартак“ сделал все для чемпионства и выиграл его. Я поздравляю их.

Узнал из газет, что меня отправили в отставку. Это меня очень расстроило. Такая ситуация у меня в первый раз в карьере. При мне „Зенит“ даже сэкономил деньги, а Манчини, как я знаю, очень любит крупно тратиться. Надеюсь, что „Зенит“ добьется с ним успеха. Я благодарен болельщикам клуба и игрокам».