Фурсенко: «„Зениту“ нужно выиграть чемпионство и еврокубок»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, посетивший сборы команды, высказался о целях клуба.

«Нам надо завоевать чемпионство. Сейчас строится практически новая команда с новым главным тренером и с новыми амбициями. Главное — показать красивый футбол, это самое важное для болельщиков. Конкуренция за 10 лет стала другой. Мы вышли на совершенно другие горизонты, связанные с инфраструктурой, и сейчас отличный момент для того, чтобы снова взяться за это дело. Именно сейчас надо доказать болельщику, что „Зенит“ — это самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе.

В этом году мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас все получится. Конечно, мы такие задачи перед собой ставим, но главное — не обмануть болельщиков в их ожиданиях. У нас есть задача выйти в Лигу чемпионов, чтобы играть там в следующем сезоне. Мы хотим победить в первенстве России. Лига Европы — турнир сложный, за последние годы он приобретает все большее значение в европейском футболе. С точки зрения финансов она не может сравниться с Лигой чемпионов, но там тоже достаточно амбициозные задачи, можно получить от € 300 млн до € 500-700 млн за сезон. В зависимости от этого будут и премиальные. Так что этот турнир нам тоже желательно было бы освоить, чтобы помочь нашей команде развиваться так, как мы этого хотим.

Чем выше планку мы определяем, тем больший успех будет сопутствовать. Всегда надо ставить задачи, они, конечно, должны быть реальными. Постоянный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов — реальная задача, но многое зависит от уровня нашего чемпионата. За последнее время он подрос, но мне кажется, что всем клубам надо собраться и обсудить, как нам этот чемпионат поднять на более высокий уровень. Здесь не может быть никаких подстав, он должен быть абсолютно честным, поскольку только в честной конкуренции рождаются настоящие спортивные результаты. В первую очередь есть кризис доверия, то есть никто никому не верит.

Главное — построить команду, которой будут аплодировать. Бывают всякие чудеса в этой жизни, но если это будет целеустремленная, профессиональная, мощная команда, которая будет биться до последней капли крови за наш город, болельщиков, которые любят нашу команду по всей стране и за рубежом, то, думаю, никто не бросит камень, если произойдет немыслимое. Хотя я верю, что мы будем чемпионами в этом году».