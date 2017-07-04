Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком России»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение главного тренера Роберто Манчини назначить форварда Александра Кокорина капитаном команды на товарищеский матч с «Аустрией» (2:1).

«Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, — их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России».