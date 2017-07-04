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Фурсенко: «Кокорин может стать лучшим игроком России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Фурсенко Сергей
Сегодня, 22:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение главного тренера Роберто Манчини назначить форварда Александра Кокорина капитаном команды на товарищеский матч с «Аустрией» (2:1).

«Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, — их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России».

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