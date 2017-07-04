30
Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше»
Сегодня, 21:58 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном поединке.
«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры. Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям», - сказал Манчини.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через