Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше»

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном поединке.

«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры. Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям», - сказал Манчини.