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Манчини: «С каждым матчем мы становимся только лучше»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Зенит, Манчини Роберто
Сегодня, 21:58 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над венской «Аустрией» (2:1) в контрольном поединке.

«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры. Наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям», - сказал Манчини. 

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