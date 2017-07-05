Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ»

Нападающий сборной Португалии Эдер может продолжить карьеру в «Бешикташе». Эдер принадлежит «Лиллю», однако не входит в планы французского клуба, поэтому тот готов продать его или отдать в аренду. Ранее «Бешикташ» подписал защитника сборной Португалии Пепе.