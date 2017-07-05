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Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Бешикташ, Лилль, Эдер
Сегодня, 00:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий сборной Португалии Эдер может продолжить карьеру в «Бешикташе». Эдер принадлежит «Лиллю», однако не входит в планы французского клуба, поэтому тот готов продать его или отдать в аренду. Ранее «Бешикташ» подписал защитника сборной Португалии Пепе.

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