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Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ»
Сегодня, 00:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий сборной Португалии Эдер может продолжить карьеру в «Бешикташе». Эдер принадлежит «Лиллю», однако не входит в планы французского клуба, поэтому тот готов продать его или отдать в аренду. Ранее «Бешикташ» подписал защитника сборной Португалии Пепе.
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Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
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