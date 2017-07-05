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«Интер» отклонил предложение МЮ по Перишичу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ман Юнайтед, Перишич Иван
Сегодня, 00:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Интер» в очередной раз отказался отпускать в «Манчестер Юнайтед» нападающего Ивана Перишича, который уже сам просил продать его в МЮ. По данным источника, английский клуб предлагал за игрока 45 млн евро, но «Интер» хочет не менее 55 млн. Миланцев не устроили даже предусмотренные контрактом бонусы. Это предложение было не первым со стороны МЮ.

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