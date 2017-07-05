30
«Интер» отклонил предложение МЮ по Перишичу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ман Юнайтед, Перишич Иван
Сегодня, 00:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Интер» в очередной раз отказался отпускать в «Манчестер Юнайтед» нападающего Ивана Перишича, который уже сам просил продать его в МЮ. По данным источника, английский клуб предлагал за игрока 45 млн евро, но «Интер» хочет не менее 55 млн. Миланцев не устроили даже предусмотренные контрактом бонусы. Это предложение было не первым со стороны МЮ.
Другие материалы по теме:
00:52 Слухи «Марсель» предложил 20 млн евро за Бакку 1
00:29 Слухи Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ» 1
Вчера
23:36 Слухи Снейдер может перебраться в один из клубов МЛС 4
23:28 Слухи «Ювентус» вместо Данило может подписать Орье 6
20:23 Слухи Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу» 11
60
Или войдите через