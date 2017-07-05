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Райола против того, чтобы Доннарумма подписывал новый контракт с «Миланом»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Реал, ПСЖ, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 00:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Агент Мино Райола не хочет, чтобы его клиент Джанлуиджи Доннарумма подписывал новое соглашение с «Миланом». Райола настаивает на том, чтобы «Милан» дал возможность Доннарумме покинуть команду в это трансферное окно. Напомним, футболистом интересуется мадридский «Реал» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Доннарумма согласовал новый контракт с «Миланом» и подпишет его в самое ближайшее время.
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