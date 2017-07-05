Райола против того, чтобы Доннарумма подписывал новый контракт с «Миланом»

Агент Мино Райола не хочет, чтобы его клиент Джанлуиджи Доннарумма подписывал новое соглашение с «Миланом». Райола настаивает на том, чтобы «Милан» дал возможность Доннарумме покинуть команду в это трансферное окно. Напомним, футболистом интересуется мадридский «Реал» и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Доннарумма согласовал новый контракт с «Миланом» и подпишет его в самое ближайшее время.