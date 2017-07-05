С сезона-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19.

«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», — сказал Мутко.

Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.