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С сезона-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен
Сегодня, 14:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19.
«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», — сказал Мутко.
Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит «10+15» в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.
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Простой пример парня по фамилии Караваев показал ,что миллиарды вложенные в зарплаты парней час от часа деградирующих только из-за наличия паспортов,показал как был не прав Мутко на пути к "В футболе порвём всех"........
Немного поздно....но поправимо....
👦🏻
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Чтобы все 10 легионеров не играли на поле одновременно, нашим придется попотеть!)
Пожалуй единственное верное решение за последние 15 лет, поддерживаю!
конкретно сейчас:
спартак – 10 (с таски, если он не ушёл)
цска – всего 5 легионеров (без тошича)
зенит – 12. нам надо избавиться от йовановича, молло, мака.
джорджевич, эрнани, маурисио, хави гарсия, нету – под вопросом.
даже зенит легко уложится в 10+15, избавившись от середняков и набрав нормальных футболистов.