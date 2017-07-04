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Фурсенко: «Смолов? Мы ценим всех действующих футболистов команды»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Краснодар, Фурсенко Сергей, Смолов Федор
Вчера, 23:05 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи, которые сватают в команду нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Я слухи не комментирую. А вся команда, что находится на сборах – это все наши игроки. Мы их ценим, любим и уважаем. И будем развивать», - сказал Фурсенко.

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