Фурсенко: «Смолов? Мы ценим всех действующих футболистов команды»

Президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи, которые сватают в команду нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Я слухи не комментирую. А вся команда, что находится на сборах – это все наши игроки. Мы их ценим, любим и уважаем. И будем развивать», - сказал Фурсенко.