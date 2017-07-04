Габулов присоединился к «Арсеналу»

Вратарь Владимир Габулов вернулся в расположение тульского «Арсенала». Голкипер присоединился к команде после дополнительного отпуска, который ему был предоставлен после Кубка Конфедераций-2017, где сборная России не смогла выйти из группы. Напомним, что «Арсенал» на данный момент находится на сборе в Австрии.