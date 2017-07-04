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Габулов присоединился к «Арсеналу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Арсенал Т, Габулов Владимир
Сегодня, 22:57 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь Владимир Габулов вернулся в расположение тульского «Арсенала». Голкипер присоединился к команде после дополнительного отпуска, который ему был предоставлен после Кубка Конфедераций-2017, где сборная России не смогла выйти из группы. Напомним, что «Арсенал» на данный момент находится на сборе в Австрии.

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