13 июля руководство и игроки ЦСКА встретятся с болельщиками

13 июля в 19:00 на «ВЭБ-Арене» планируется встреча руководства и команды ЦСКА с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали чемпионата России сезона-2016/17.

«Мы просим вас присылать свои вопросы руководству клуба, игрокам и тренерам через социальные сети с хэш-тегом #встречаЦСКА. Они будут скомпонованы по тематике и заданы участникам встречи», — говорится в сообщении ЦСКА.

При этом отмечается, что дата и время мероприятия могут быть изменены в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве.

Напомним, накануне клуб покинул полузащитник Зоран Тошич.