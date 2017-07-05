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13 июля руководство и игроки ЦСКА встретятся с болельщиками
Сегодня, 11:32 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
13 июля в 19:00 на «ВЭБ-Арене» планируется встреча руководства и команды ЦСКА с болельщиками, на которой игрокам и тренерам будут вручены серебряные медали чемпионата России сезона-2016/17.
«Мы просим вас присылать свои вопросы руководству клуба, игрокам и тренерам через социальные сети с хэш-тегом #встречаЦСКА. Они будут скомпонованы по тематике и заданы участникам встречи», — говорится в сообщении ЦСКА.
При этом отмечается, что дата и время мероприятия могут быть изменены в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве.
Напомним, накануне клуб покинул полузащитник Зоран Тошич.
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Или войдите через
Надо же кому то за Тошича ответить.
Jum13 семнадцатым будет.
А зачем тогда встреча? Письменно и ответьте! С тем же хэш-тегом))
Сегодня болеем за ЦСКА в матче с Вииторумом.
Кто следующий вопрос задаст?))