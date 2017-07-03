30
«Ингольштадт» арендовал нападающего «Хоффенхайма»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Хоффенхайм, Ингольштадт, Колак Антонио-Мирко
Сегодня, 17:50 | Источник: ФК "Ингольштадт" | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Хоффенхайма» Антонио-Мирко Колак сменил команду. Форвард на правах аренды перебрался в «Ингольштадт», который сможет следующим летом выкупить права на него. В прошлом сезоне Колак играл в аренде за «Дармштадт».
Ранее «Хоффенхайм» подписал защитника «Вест Хэма» Хаварда Нордтвейта.
Другие материалы по теме:
14:35 Официально Фото «Вердер» арендовал у «Вест Бромвича» китайского нападающего 1
01 июля 2017
23:50 Официально Бывший игрок «Рубина» Ливайя продолжит карьеру в греческом АЕКе 3
06:25 Официально «Хаддерсфилд» взял в аренду вратаря «Майнца» 2
27 июня 2017
16:10 Официально Фото «Айнтрахт» арендовал у «Бенфики» 19-летнего нападающего 1
22 июня 2017
22:27 Официально «Депортиво» арендовал 18-летнего форварда «Реала» 2
21 июня 2017
17:53 Официально Менхенгладбахская «Боруссия» арендовала хавбека «Вест Хэма» 1
15 июня 2017
11:38 Официально «Айнтрахт» арендовал у «Гвадалахары» защитника сборной Мексики 1
12 июня 2017
23:43 Официально Борха Майораль возвращается в «Реал» 13
08 июня 2017
18:41 Слухи «Фенербахче» договорился об аренде Мусы 6
12 апреля 2017
60
Или войдите через