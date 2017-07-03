«Ингольштадт» арендовал нападающего «Хоффенхайма»

Нападающий «Хоффенхайма» Антонио-Мирко Колак сменил команду. Форвард на правах аренды перебрался в «Ингольштадт», который сможет следующим летом выкупить права на него. В прошлом сезоне Колак играл в аренде за «Дармштадт».

Ранее «Хоффенхайм» подписал защитника «Вест Хэма» Хаварда Нордтвейта.