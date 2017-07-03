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«Халл Сити» подписал контракт с Эдвардсом и отдал его в аренду
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Халл Сити, Аккрингтон Стэнли, Эдвардс Джонатан
Сегодня, 18:39 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Сергей Иванов
«Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий, объявил о подписании контракта с нападающим Джонатаном Эдвардсом. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на год и может быть продлено еще на сезон. После этого «Халл Сити» отдал Эдвардса в аренду клубу из четвертого дивизиона «Аккрингтон Стэнли», в котором он выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Тигры» могут его вернуть в январе досрочно.
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