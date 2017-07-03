«Халл Сити» подписал контракт с Эдвардсом и отдал его в аренду

«Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий, объявил о подписании контракта с нападающим Джонатаном Эдвардсом. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на год и может быть продлено еще на сезон. После этого «Халл Сити» отдал Эдвардса в аренду клубу из четвертого дивизиона «Аккрингтон Стэнли», в котором он выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Тигры» могут его вернуть в январе досрочно.