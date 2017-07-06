Арбелоа: «Если Роналду говорит, что не уйдёт из „Реала“, то я в этом не сомневаюсь»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа уверен, что Криштиану Роналду не покинет мадридский клуб, если обещал это президенту Флорентино Пересу.

«Роналду очень умен, он говорит тогда, когда нужно. Мы должны доверять ему. Он заслуживает нашего доверия. Все его прекрасно знают, он не скрывается. Если он скажет, что останется в „Реале“, то я в этом не буду сомневаться».