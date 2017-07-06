Арбелоа: «Я не стал бы ужинать с Пике»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа, завершивший карьеру, подчеркнул, что у него нет никаких отношений с экс-партнером по сборной Испании Жераром Пике. Игроки обменивались резкими высказываниями на протяжении сезона-2015/16.

«У меня нет никаких чувств к Пике. Я не стал бы с ним ужинать. Предпочту компанию своих друзей».