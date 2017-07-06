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Арбелоа: «Я не стал бы ужинать с Пике»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Испания, Арбелоа Альваро, Пике Жерар
Сегодня, 08:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа, завершивший карьеру, подчеркнул, что у него нет никаких отношений с экс-партнером по сборной Испании Жераром Пике. Игроки обменивались резкими высказываниями на протяжении сезона-2015/16.

«У меня нет никаких чувств к Пике. Я не стал бы с ним ужинать. Предпочту компанию своих друзей».

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