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Мирабелли: «„Милан“ ждёт ответа от Доннаруммы в течение 48 часов. Это не ультиматум»
Сегодня, 09:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что клуб в самое ближайшее время ждет ответа от вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, которому предложен новый контракт.
«Джиджи знает, какова наша позиция. Он знает о нашем предложении. Мы подождем, но не очень долго. Нам нужно знать, каково положение дел. Нам нужно иметь четкое представление о том, на кого мы можем рассчитывать. Ждем ответа в течение 48 часов. Это не ультиматум, но пора двигаться вперед».
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