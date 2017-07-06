Мирабелли: «„Милан“ ждёт ответа от Доннаруммы в течение 48 часов. Это не ультиматум»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что клуб в самое ближайшее время ждет ответа от вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, которому предложен новый контракт.

«Джиджи знает, какова наша позиция. Он знает о нашем предложении. Мы подождем, но не очень долго. Нам нужно знать, каково положение дел. Нам нужно иметь четкое представление о том, на кого мы можем рассчитывать. Ждем ответа в течение 48 часов. Это не ультиматум, но пора двигаться вперед».