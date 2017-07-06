Рейтинг@Mail.ru

Мирабелли: «„Милан“ ждёт ответа от Доннаруммы в течение 48 часов. Это не ультиматум»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 09:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что клуб в самое ближайшее время ждет ответа от вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, которому предложен новый контракт.

«Джиджи знает, какова наша позиция. Он знает о нашем предложении. Мы подождем, но не очень долго. Нам нужно знать, каково положение дел. Нам нужно иметь четкое представление о том, на кого мы можем рассчитывать. Ждем ответа в течение 48 часов. Это не ультиматум, но пора двигаться вперед».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:30 Айосе Перес: «Мной интересовалась „Барселона“» 1
08:43 Арбелоа: «Я не стал бы ужинать с Пике» 12
08:23 Гоналон: «Никогда не скажу ничего плохого о „Лионе“» 0
00:12 Ибрагимович продолжит восстановление на базе «Манчестер Юнайтед» 1
Вчера
21:46 Ляказетт: «„Арсенал“ играет в самый лучший футбол в Англии» 17
20:09 Стала известна зарплата Пепе в «Бешикташе» 4
18:27 Видео Погба опубликовал видеоотчёт своего отпуска с Лукаку 20
18:12 Данни: «Это новый вызов в моей карьере» 23
Станислав Горин
Холодная война. Месси против Вальверде
Теперь официально – Лионель остается. Но может огласить войну Вальверде за лидерство. «Соккер.ру» размышляет, кто станет управлять «Барселоной»? 
Комментариев: 9
16:58 Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram 35
все материалы по этой теме
Турниры