Айосе Перес: «Мной интересовалась „Барселона“»

Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес, продливший с клубом контракт в прошлом году, признался, что им интересовалась даже «Барселона».

«Я думаю только о „Ньюкасле“. Интерес со стороны „Барселоны“ был, но я остался, чтобы работать с „сороками“. Меня радует, что мной интересуются. Любому футболисту это приятно. Прошлый год был не лучшим из-за вылета „Ньюкасла“ из АПЛ. Но мы вернулись».