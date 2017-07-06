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Айосе Перес: «Мной интересовалась „Барселона“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Ньюкасл, Перес Айосе
Сегодня, 09:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес, продливший с клубом контракт в прошлом году, признался, что им интересовалась даже «Барселона».

«Я думаю только о „Ньюкасле“. Интерес со стороны „Барселоны“ был, но я остался, чтобы работать с „сороками“. Меня радует, что мной интересуются. Любому футболисту это приятно. Прошлый год был не лучшим из-за вылета „Ньюкасла“ из АПЛ. Но мы вернулись».

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