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Промес: «Если уйду, то только в действительно солидный клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 00:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что сможет покинуть «красно-белых» только ради топ-клуба:

«Поступали ли мне предложения этим летом? Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. О’кей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со „Спартаком“. Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

Определил ли для себя какие-то сроки? Нет, потому что не знаю, когда настанет подходящий момент. Может, зимой, может, в следующем году или вообще через два года. Вы же знаете, тут многое зависит от конкретных обстоятельств. В любом случае я счастлив в „Спартаке“, и мне интересно решать с ним высокие задачи».

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