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«Лацио» представил новую форму

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Лацио
Сегодня, 09:20 | Источник: ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Лацио» вслед за «Миланом» презентовал новую форму на сезон-2017/18. Была представлена домашняя экипировка «орлов», а также комплект для Лиги Европы.

Футболка домашнего комплекта выполнена в традиционном для клуба голубом цвете, шорты и гетры - белого цвета.

Комплект еврокубковой формы «орлов» также выполнен в голубом цвете с белыми вертикальными полосами на футболках.

 

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