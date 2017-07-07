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«Лацио» представил новую форму
Сегодня, 09:20 | Источник: ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Лацио» вслед за «Миланом» презентовал новую форму на сезон-2017/18. Была представлена домашняя экипировка «орлов», а также комплект для Лиги Европы.
Футболка домашнего комплекта выполнена в традиционном для клуба голубом цвете, шорты и гетры - белого цвета.
Комплект еврокубковой формы «орлов» также выполнен в голубом цвете с белыми вертикальными полосами на футболках.
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