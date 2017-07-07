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Слуцкий представил новую домашнюю форму «Халл Сити»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: события, Халл Сити, Слуцкий Леонид
Сегодня, 01:19 | Источник: Твиттер ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий принял участие в презентации новой домашней формы команды на сезон-2017/18.

«Новый сезон, новый главный тренер, новая энергия. Но наш цвет – по-прежнему чёрно-янтарный», — говорится в официальном «твиттере» «Халла».

Напомним, вчера стало известно, что 28 июля «Халл Сити» проведёт товарищескую встречу с амстердамским «Аяксом».

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