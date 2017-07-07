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Слуцкий представил новую домашнюю форму «Халл Сити»
Сегодня, 01:19 | Источник: Твиттер ФК "Халл Сити" | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий принял участие в презентации новой домашней формы команды на сезон-2017/18.
🔶◾️ | New Season. New Head Coach. New Energy. We Remain Black and Amber #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/TV1EygggQ9
— Hull City (@HullCity) 6 июля 2017 г.
«Новый сезон, новый главный тренер, новая энергия. Но наш цвет – по-прежнему чёрно-янтарный», — говорится в официальном «твиттере» «Халла».
🔶◾️ | That feeling when you look great in black and amber 😀 #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/T8bYBwND3R
— Hull City (@HullCity) 6 июля 2017 г.
Напомним, вчера стало известно, что 28 июля «Халл Сити» проведёт товарищескую встречу с амстердамским «Аяксом».
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