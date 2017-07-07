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«Ювентус» продал 29300 абонементов за несколько часов
Сегодня, 19:39 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» отчитался о быстрой продаже всех абонементов на следующий сезон. В клубе заявляют, что всего за несколько часов были распроданы все абонементы и места премиум-класса. В сумме это 29300 билетов.
Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов.
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