«Ювентус» продал 29300 абонементов за несколько часов

«Ювентус» отчитался о быстрой продаже всех абонементов на следующий сезон. В клубе заявляют, что всего за несколько часов были распроданы все абонементы и места премиум-класса. В сумме это 29300 билетов.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов.