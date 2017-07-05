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«Краснодар» сыграл вничью с «Копенгагеном»
Сегодня, 21:10 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на сборе в Австрии «Краснодар» разошелся миром с «Копенгагеном».
«Краснодар» – «Копенгаген» – 0:0
«Краснодар»: Сафонов, Ристич (Магомед-Шапи 62), Жиров, Налдо, Петров, Грицаенко, Ивашин, Подберезкин, Вандерсон (Жигулев 80), Лаборде, Игнатьев.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Ранее «горожане» победили румынский «Вииторул».
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