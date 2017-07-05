«Краснодар» сыграл вничью с «Копенгагеном»

В контрольном поединке на сборе в Австрии «Краснодар» разошелся миром с «Копенгагеном».

«Краснодар» – «Копенгаген» – 0:0

«Краснодар»: Сафонов, Ристич (Магомед-Шапи 62), Жиров, Налдо, Петров, Грицаенко, Ивашин, Подберезкин, Вандерсон (Жигулев 80), Лаборде, Игнатьев.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

Ранее «горожане» победили румынский «Вииторул».