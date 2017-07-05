Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Ляказетт - игрок «Арсенала» 52

«Краснодар» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Краснодар, Копенгаген
Сегодня, 21:10 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке на сборе в Австрии «Краснодар» разошелся миром с «Копенгагеном».

«Краснодар» – «Копенгаген» – 0:0

«Краснодар»: Сафонов, Ристич (Магомед-Шапи 62), Жиров, Налдо, Петров, Грицаенко, Ивашин, Подберезкин, Вандерсон (Жигулев 80), Лаборде, Игнатьев.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Ранее «горожане» победили румынский «Вииторул».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
D.vil [2018]
Сегодня 21:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:21 ЦСКА одержал волевую победу над «Вииторулом» 73
19:59 Гол Базелюка позволил «Анжи» одолеть бухарестское «Динамо» 13
Вчера
21:21 «Тосно» одолел загребское «Динамо» 6
21:02 «Анжи» проиграл венгерскому клубу на сборе 6
20:49 «Урал» проиграл «Партизану» на сборе 3
02 июля 2017
15:19 «Волгарь» завершил сбор двумя победами 1
14:36 «Ростов» уступил албанскому «Кукеси» в контрольном матче 43
12:36 Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии 50
30 июня 2017
21:32 Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» 2
21:23 «Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче 2
все материалы по этой теме
Турниры