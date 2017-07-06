Ганчаренко: «Не может не радовать Дзагоев»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ход сборов и победу над «Вииторулом» в товарищеском матче (4:2).

«Если говорить по счету, во втором тайме мы забили больше. Но в первом тоже было много острых моментов. Очень хороший спарринг, довольно интенсивный, много прессинга с нашей стороны и со стороны соперника. Многие тактические моменты понравились. Плюс приехали сборники, играли Головин и Васин. Не может не радовать Дзагоев, который оклемался от всех своих болячек и разнообразил нашу игру.

Когда Дзагоев, Головин и Витиньо на поле – сразу улучшается контроль, мы приближаем игру к штрафной соперника. У них очень хорошее взаимопонимание. Нам надо еще провести одну игру в таком же ритме, чтобы хорошо подойти к сезону.

Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счете ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм».