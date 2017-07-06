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«Бавария» обыграла «Вольфратсхаузен» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Вольфратсхаузен, Бавария
Сегодня, 21:20 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

«Бавария» начала подготовку к новому сезону.

Первым соперником мюнхенцев по контрольному матчу в предсезонке выступил «Вольфратсхаузен», выступающий в зоне Юг Байернлиги. «Красные» одержали в матче уверенную победу со счетом 4:1.

Голами в составе чемпионов Германии отметились Мануэль Винтцхаймер, Томас Мюллер, а также Франк Эвина, записавший на свой счет дубль.

Напомним, что сегодня защитник «Баварии» Джером Боатенг приступил к тренировкам в общей группе.

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