«Бавария» обыграла «Вольфратсхаузен» в контрольном матче

«Бавария» начала подготовку к новому сезону.

Первым соперником мюнхенцев по контрольному матчу в предсезонке выступил «Вольфратсхаузен», выступающий в зоне Юг Байернлиги. «Красные» одержали в матче уверенную победу со счетом 4:1.

Голами в составе чемпионов Германии отметились Мануэль Винтцхаймер, Томас Мюллер, а также Франк Эвина, записавший на свой счет дубль.

Напомним, что сегодня защитник «Баварии» Джером Боатенг приступил к тренировкам в общей группе.