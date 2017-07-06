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«Бавария» обыграла «Вольфратсхаузен» в контрольном матче
Сегодня, 21:20 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» начала подготовку к новому сезону.
Первым соперником мюнхенцев по контрольному матчу в предсезонке выступил «Вольфратсхаузен», выступающий в зоне Юг Байернлиги. «Красные» одержали в матче уверенную победу со счетом 4:1.
Голами в составе чемпионов Германии отметились Мануэль Винтцхаймер, Томас Мюллер, а также Франк Эвина, записавший на свой счет дубль.
Напомним, что сегодня защитник «Баварии» Джером Боатенг приступил к тренировкам в общей группе.
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