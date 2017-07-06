Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»

«Краснодар» в зрелищном матче обыгрывает действующего чемпиона Словении с разницей в два мяча! Дубль на счету Виктора Классона!#ВпередБыки pic.twitter.com/E1VN9mQyWu

— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 июля 2017 г.