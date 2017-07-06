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Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»
Сегодня, 21:38 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на сборе в Австрии «Краснодар» обыграл действующего чемпиона Словении.
«Марибор» – «Краснодар» – 0:2 (0:1)
Голы: Классон 9, Классон 51.
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Каборе (Уткин 75), Жигулев, Перейра, Классон, Жоаозиньо (Сулейманов 75), Комличенко.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Напомним, что вчера «Краснодар» разошелся миром с «Копенгагеном».
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