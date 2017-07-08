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«Челси» предложит ЦСКА £ 10 млн за Головина

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Челси, ЦСКА, Арсенал, Головин Александр
Сегодня, 01:26 | Источник: dailycannon.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал «Челси». По информации источника, «синие» собираются предложить московскому клубу около £ 10 млн за 21-летнего хавбека.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». В частности, агент Шандор Варга рассказал, что российским игроком интересовался лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев позже заявил, что предложения по Головину от «Арсенала» в клуб пока не поступало.

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