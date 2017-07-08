30
«Челси» предложит ЦСКА £ 10 млн за Головина
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Челси, ЦСКА, Арсенал, Головин Александр
Сегодня, 01:26 | Источник: dailycannon.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал «Челси». По информации источника, «синие» собираются предложить московскому клубу около £ 10 млн за 21-летнего хавбека.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». В частности, агент Шандор Варга рассказал, что российским игроком интересовался лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев позже заявил, что предложения по Головину от «Арсенала» в клуб пока не поступало.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:37 Слухи Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив» 15
14:34 «Амкар» арендует Рязанцева 45
11:40 Слухи Смолов отказался переходить в «Зенит» 147
06 июля 2017
60
Или войдите через