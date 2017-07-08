«Челси» предложит ЦСКА £ 10 млн за Головина

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал «Челси». По информации источника, «синие» собираются предложить московскому клубу около £ 10 млн за 21-летнего хавбека.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонского «Арсенала». В частности, агент Шандор Варга рассказал, что российским игроком интересовался лично главный тренер «канониров» Арсен Венгер. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев позже заявил, что предложения по Головину от «Арсенала» в клуб пока не поступало.