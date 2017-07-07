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Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, ЦСКА, Зенит, Рубин, Жемалетдинов Рифат, Новосельцев Иван, Набабкин Кирилл
Сегодня, 21:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив», который в ближайшее время подпишет контракт с Аршаком Коряном, может осуществить еще ряд сделок. В стан железнодорожников могут перейти защитники Кирилл Набабкин и Иван Новосельцев, которые не получают достаточной практики в ЦСКА и «Зените» соответственно. Также в «Локомотив» может вернуться полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов на правах аренды.
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Господи, я до сих пор недоумеваю, как он так долго держится у нас в команде?