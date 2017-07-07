Рейтинг@Mail.ru

Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, ЦСКА, Зенит, Рубин, Жемалетдинов Рифат, Новосельцев Иван, Набабкин Кирилл
Сегодня, 21:37 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Локомотив», который в ближайшее время подпишет контракт с Аршаком Коряном, может осуществить еще ряд сделок. В стан железнодорожников могут перейти защитники Кирилл Набабкин и Иван Новосельцев, которые не получают достаточной практики в ЦСКА и «Зените» соответственно. Также в «Локомотив» может вернуться полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов на правах аренды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:57
ответ пользователю post-navigator (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:26 Корян подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт 10
14:43 Сарсания: «На данный момент всё идет к тому, что Маноласа в „Зените“ не будет» 45
14:34 «Амкар» арендует Рязанцева 45
11:56 Сарсания: «Смолов интересен „Зениту“, но условия трансфера нам не подходят» 113
11:40 Слухи Смолов отказался переходить в «Зенит» 143
01:43 Источник: «„Краснодар“ претендует на 22-летнего форварда сборной Узбекистана» 6
Вчера
23:39 Слухи Тошич может продолжить карьеру в тульском «Арсенале» 42
23:28 Слухи «Зенит» всё ещё претендует на Маноласа 26
19:05 Слухи «Зенит» подготовил 18 млн евро для трансфера защитника «Сан-Паулу» 55
17:00 Федун отказался комментировать интерес к Смолову 24
все материалы по этой теме
Турниры