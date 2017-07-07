Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив»

«Локомотив», который в ближайшее время подпишет контракт с Аршаком Коряном, может осуществить еще ряд сделок. В стан железнодорожников могут перейти защитники Кирилл Набабкин и Иван Новосельцев, которые не получают достаточной практики в ЦСКА и «Зените» соответственно. Также в «Локомотив» может вернуться полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов на правах аренды.