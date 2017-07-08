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«Зенит» оформит переход Дриусси, но откажется от покупки Павона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Дриусси Себастьян, Павон Кристиан
Сегодня, 01:48 | Источник: tycsports.com | Редакция: Павел Молочный

«Зенит», интересовавшийся нападающим «Ривер Плейта» Себастьяном Дриусси и форвардом «Бока Хуниорс» Кристианом Павоном, решил остановиться на кандидатуре первого, утверждает источник. Сообщается, что на следующей неделе 21-летний аргентинец прилетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом, а сумма трансфера, как сообщалось и ранее, составит € 15 млн.

В сезоне 2016/17 Дриусси принял участие в 29 матчах чемпионата Аргентины, забил 17 мячей и сделал 3 голевых передачи.

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