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Агент: «Переход Павона в „Зенит“? Мы имеем дело с нетипичным клубом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Зенит, Бока Хуниорс, Павон Кристиан
Сегодня, 06:44 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный

Фернандо Идальго – агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона заявил, что переход его клиента в «Зенит» ещё может состояться:

«С российскими клубами тяжело иметь дело, иногда они ведут себя довольно нестандартно. Это не итальянские клубы, которые умеют быстро договариваться.

Кристиан без проблем продолжил бы играть в „Бока Хуниорс“. В его контракте прописана внушительная сумма отступных. Если появится другой вариант, мы его рассмотрим и решим, что будет лучше для игрока и клуба. Кристиану только 21 год, у него впереди блестящая карьера. Это не последнее предложение в его жизни.

Если „Зенит“ вновь выйдет на связь и ускорит переговоры, мы вернёмся к обсуждению этой сделки. Мы имеем дело с нетипичным клубом. „Зенит“ сделал официальное предложение, „Бока“ ответила, и после этого нам не пришло никаких сообщений».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» решил отказаться от идеи с приобретением Павона и остановился на кандидатуре нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси.

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