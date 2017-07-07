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Спаллетти: «„Интер“ пообещал мне трансферы. Обещания нужно сдерживать»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Интер, Рома, Спаллетти Лучано
Сегодня, 23:01 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о том, что руководство миланского клуба пообещало ему крупные трансферы, но пока не спешит с покупками:

«Мне пообещали определенные вещи. Если руководство не сдержит свое слово, я обязательно обо всем выскажусь. Когда делаешь обещания, их необходимо сдерживать и покупать нужных игроков.

Как я говорил ранее, я не более талантливый тренер, чем те, что работали здесь до меня. Нам нужны футболисты, чтобы сформировать хороший целостный состав, наш пока не укомплектован.

Продолжаю читать в газетах о том, что мы собираемся потратить 150 млн евро в это межсезонье, но кому-то ведь надо предоставить эти деньги. У нас есть Пьеро Аузилио и Вальтер Сабатини, которые изнутри знают трансферный рынок, им надо дать спокойно поработать».

Напомним, последним приобретением «Интера» стал полузащитник Милан Шкриньяр.

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