Спаллетти: «„Интер“ пообещал мне трансферы. Обещания нужно сдерживать»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о том, что руководство миланского клуба пообещало ему крупные трансферы, но пока не спешит с покупками:

«Мне пообещали определенные вещи. Если руководство не сдержит свое слово, я обязательно обо всем выскажусь. Когда делаешь обещания, их необходимо сдерживать и покупать нужных игроков.

Как я говорил ранее, я не более талантливый тренер, чем те, что работали здесь до меня. Нам нужны футболисты, чтобы сформировать хороший целостный состав, наш пока не укомплектован.

Продолжаю читать в газетах о том, что мы собираемся потратить 150 млн евро в это межсезонье, но кому-то ведь надо предоставить эти деньги. У нас есть Пьеро Аузилио и Вальтер Сабатини, которые изнутри знают трансферный рынок, им надо дать спокойно поработать».

Напомним, последним приобретением «Интера» стал полузащитник Милан Шкриньяр.