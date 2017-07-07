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Верратти извинился перед ПСЖ и болельщиками за слова своего агента

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: мнение, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 22:48 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти принес извинения за слова своего агента Донато Ди Кампли, который ранее заявил о том, что футболисты, мечтающие о победе в Лиге чемпионов, не станут переходить в парижский клуб:

«Да, я видел это и другие заявления моего агента. Хочу всем сообщить, что это не мои мысли и слова. Также хочу извиниться перед клубом, болельщиками и людьми, которые здесь работают.

Я всегда говорил, что всем здесь доволен. Мы приступили к тренировкам и я очень рад вновь увидеть своих одноклубников, тренеров. Приношу свои извинения. Я мало комментирую происходящее, потому что очень уважаю этот клуб. Если я и вырос как игрок за эти пять лет, то только благодаря ПСЖ. Это не мои мысли. Надеюсь, что подобного никогда больше не случится.

С момента моего прибытия в команду я выкладываюсь на все 100 процентов и продолжу это делать на благо клуба». 

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