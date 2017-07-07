Клопп: «Салах умеет всё то, чего не хватало „Ливерпулю“»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценивает способности новичка клуба — Мохамеда Салаха:

«Даже те люди, кто мало о нем знает, наверняка видели подборки видео с ним. Они впечатляют. Салах — фантастический футболист с хорошей скоростью.

После прошлого сезона мы сообщили о некоторых моментах, которые надо улучшить в нашем и так отличном составе. Речь шла о скорости, умении завершать атаки, создавать шансы и прочее. Мохамед всё это умеет.

Я очень хочу с ним поработать».