Рейтинг@Mail.ru

Клиши: «„Башакшехир“ напомнил мне „Манчестер Сити“»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Истанбул, Манчестер Сити, Клиши Гаэль
Сегодня, 00:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Истанбул Башакшехир» Гаэль Клиши прокомментировал свой переход в турецкую команду.

«Когда перешел сюда, мне клуб напомнил „Манчестер Сити“. „Сити“ постоянно рос на протяжении последних восьми лет. И моя новая команда может стать „мини-„Сити““. „Фенербахче“ мной интересовался, но предложений не делал. А вот с людьми из „Галатасарая“ я встречался. Но принял другое решение, как видите. „Башакшехир“ - это отличный проект. И дело не только в деньгах, но и в человеческом отношении».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:46
Показать
Немного троллинга
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:14 Шекспир: «Пока по Марезу нет предложений, он должен полностью посвящать себя „Лестеру“» 0
23:01 Спаллетти: «„Интер“ пообещал мне трансферы. Обещания нужно сдерживать» 4
22:48 Верратти извинился перед ПСЖ и болельщиками за слова своего агента 2
21:39 Клопп: «Салах умеет всё то, чего не хватало „Ливерпулю“» 4
21:04 Президент «Карпат»: «Однажды мы хотели купить Месси за 3 миллиона евро» 20
19:34 Сауль: «Уход Эрнандеса в „Реал“? Нам безразличны те, кто не хочет быть в „Атлетико“» 8
19:07 Гамшик: «Этот „Наполи“ — сильнейший с тех пор, как я сюда пришел» 3
18:56 Озил: «Ляказетт — сильный, хладнокровный форвард. Рад, что теперь он с нами» 6
17:45 Конти: «Наконец-то я стал игроком „Милана“!» 3
14:15 Рамос: «Зидан победил в раздевалке, что не так просто» 9
все материалы по этой теме
Турниры