Клиши: «„Башакшехир“ напомнил мне „Манчестер Сити“»

Защитник «Истанбул Башакшехир» Гаэль Клиши прокомментировал свой переход в турецкую команду.

«Когда перешел сюда, мне клуб напомнил „Манчестер Сити“. „Сити“ постоянно рос на протяжении последних восьми лет. И моя новая команда может стать „мини-„Сити““. „Фенербахче“ мной интересовался, но предложений не делал. А вот с людьми из „Галатасарая“ я встречался. Но принял другое решение, как видите. „Башакшехир“ - это отличный проект. И дело не только в деньгах, но и в человеческом отношении».