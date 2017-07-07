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Президент «Карпат»: «Однажды мы хотели купить Месси за 3 миллиона евро»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Карпаты, Месси Лионель
Сегодня, 21:04 | Источник: sportarena.com | Редакция: Роман Мельник

Президент львовских «Карпат» Петр Дыминский рассказал о финансовой ситуации клуба и отметил, что однажды хотел приобрести Лионеля Месси:

«Всё всегда складывается с копеек. У нас нет таких возможностей, как у других клубов западной Европы. Я бы тоже хотел на трансферной политике зарабатывать не миллион-два, а десятки миллионов. Как в „Барселоне“.

Был у меня один случай. Проходил чемпионат мира среди юниоров. Я тогда впервые увидел Месси, позвонил одному знакомому и говорю: Слушай, тут парень есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона за три. Он мне на следующий день перезвонил и сказал: Петр Петрович, ты опоздал. Этого парня несколько лет назад „Барселона“ купила за 10 миллионов! У кого-то есть амбиции, скажем, зарабатывать миллиарды, у кого-то — миллионы. В футболе сегодня, я считаю, это не главное. Главное — стабильность».

Ранее о временах в «Карпатах» вспомнил центральный защитник «Урала» Грегор Балажиц.

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