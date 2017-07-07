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Шекспир: «Пока по Марезу нет предложений, он должен полностью посвящать себя „Лестеру“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Лестер Сити, Шекспир Крэйг, Марез Рияд
Сегодня, 23:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Лестера» Крэйг Шекспир сообщил о том, что клуб не получал предложений по нападающему Рияду Марезу, которого слухи сватали в «Арсенал». Тренер также выразил недовольство тем, что футболист в мае публично попросил «лис» отпустить его:
«О Марезе не переживаю. Разочаровало ли публичное выступление футболиста? Да.
Мы должны понимать беспокойство Рияда, но пока у него контракт с клубом и пока у нас нет конкретных предложений (а их действительно нет), ему нужно оставаться профессионалом. И мы будем оставаться профессионалами.
Он должен полностью посвящать себя „Лестеру“, и я рассчитываю, что он это сделает».
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