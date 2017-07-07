Шекспир: «Пока по Марезу нет предложений, он должен полностью посвящать себя „Лестеру“»

Наставник «Лестера» Крэйг Шекспир сообщил о том, что клуб не получал предложений по нападающему Рияду Марезу, которого слухи сватали в «Арсенал». Тренер также выразил недовольство тем, что футболист в мае публично попросил «лис» отпустить его:

«О Марезе не переживаю. Разочаровало ли публичное выступление футболиста? Да.

Мы должны понимать беспокойство Рияда, но пока у него контракт с клубом и пока у нас нет конкретных предложений (а их действительно нет), ему нужно оставаться профессионалом. И мы будем оставаться профессионалами.

Он должен полностью посвящать себя „Лестеру“, и я рассчитываю, что он это сделает».