Морьентес: «Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб»

Экс-нападающий «Реала» и «Монако» Фернандо Морьентес считает, что 18-летний нападающий чемпионов Франции Килиан Мбаппе этим летом сменит клубную прописку:

«Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб.

Когда говорят о таких суммах, то обычно это значит, что игрок задал определенную планку ожиданий.

Если к футболисту проявляет интерес такое большое количество клубов, то это значит, что он очень талантлив».