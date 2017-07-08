Рейтинг@Mail.ru

Морьентес: «Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Реал, Мбаппе Килиан, Морьентес Фернандо
Сегодня, 09:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Реала» и «Монако» Фернандо Морьентес считает, что 18-летний нападающий чемпионов Франции Килиан Мбаппе этим летом сменит клубную прописку:

«Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб. 

Когда говорят о таких суммах, то обычно это значит, что игрок задал определенную планку ожиданий.

Если к футболисту проявляет интерес такое большое количество клубов, то это значит, что он очень талантлив».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:42
Показать
Немного троллинга
Сегодня 09:10, редактировал Сегодня 09:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:45 Модрич о «Реале»: «Я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим» 1
08:59 Дефо планирует в будущем стать тренером 0
06:44 Агент: «Переход Павона в „Зенит“? Мы имеем дело с нетипичным клубом» 33
00:38 Клиши: «„Башакшехир“ напомнил мне „Манчестер Сити“» 4
Вчера
23:14 Шекспир: «Пока по Марезу нет предложений, он должен полностью посвящать себя „Лестеру“» 0
23:01 Спаллетти: «„Интер“ пообещал мне трансферы. Обещания нужно сдерживать» 5
22:48 Верратти извинился перед ПСЖ и болельщиками за слова своего агента 2
21:39 Клопп: «Салах умеет всё то, чего не хватало „Ливерпулю“» 4
21:04 Президент «Карпат»: «Однажды мы хотели купить Месси за 3 миллиона евро» 20
19:34 Сауль: «Уход Эрнандеса в „Реал“? Нам безразличны те, кто не хочет быть в „Атлетико“» 8
все материалы по этой теме
Турниры