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Морьентес: «Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Реал, Мбаппе Килиан, Морьентес Фернандо
Сегодня, 09:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Реала» и «Монако» Фернандо Морьентес считает, что 18-летний нападающий чемпионов Франции Килиан Мбаппе этим летом сменит клубную прописку:
«Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб.
Когда говорят о таких суммах, то обычно это значит, что игрок задал определенную планку ожиданий.
Если к футболисту проявляет интерес такое большое количество клубов, то это значит, что он очень талантлив».
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