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Дефо планирует в будущем стать тренером

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Борнмут, Дефо Джермейн, Хоу Эдди
Сегодня, 08:59 | Источник: bournemouthecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо планирует по окончании карьеры игрока стать тренером:

«Я бы хотел стать тренером и пойти по стопам Эдди Хоу. С возрастом вы начинаете об этом думать.

Игроки смотрят на тренеров и думают: „Мне нравится, как он делает это или то. Будь я тренером, поступил бы так же“.

Вот так начал думать и я. Я бы хотел получить тренерскую лицензию. Постараюсь многому научиться у Эдди».

Ранее Дефо рассказал, как ему в возрасте 34 лет удалось получить в «Борнмуте» трехлетний контракт на 20 млн фунтов.

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