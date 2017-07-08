Дефо планирует в будущем стать тренером

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо планирует по окончании карьеры игрока стать тренером:

«Я бы хотел стать тренером и пойти по стопам Эдди Хоу. С возрастом вы начинаете об этом думать.

Игроки смотрят на тренеров и думают: „Мне нравится, как он делает это или то. Будь я тренером, поступил бы так же“.

Вот так начал думать и я. Я бы хотел получить тренерскую лицензию. Постараюсь многому научиться у Эдди».

Ранее Дефо рассказал, как ему в возрасте 34 лет удалось получить в «Борнмуте» трехлетний контракт на 20 млн фунтов.