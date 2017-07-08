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Дефо планирует в будущем стать тренером
Сегодня, 08:59 | Источник: bournemouthecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо планирует по окончании карьеры игрока стать тренером:
«Я бы хотел стать тренером и пойти по стопам Эдди Хоу. С возрастом вы начинаете об этом думать.
Игроки смотрят на тренеров и думают: „Мне нравится, как он делает это или то. Будь я тренером, поступил бы так же“.
Вот так начал думать и я. Я бы хотел получить тренерскую лицензию. Постараюсь многому научиться у Эдди».
Ранее Дефо рассказал, как ему в возрасте 34 лет удалось получить в «Борнмуте» трехлетний контракт на 20 млн фунтов.
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