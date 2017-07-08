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МЮ предложил «Эвертону» за Лукаку 75 млн фунтов, бонусы и Руни

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Челси, Лукаку Ромелу, Руни Уэйн
Сегодня, 08:03 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

«Манчестер Юнайтед»  сделал «Эвертону» очередное предложение по приобретению нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает источник. «Манкунианцы» предложили за игрока £ 75 млн, £ 15 млн в виде бонусов, а также своего форварда Уэйна Руни, стоимость которого оценивается в £ 10 млн. Таким образом, предложение «красных дьяволов» за 24-летнего бельгийца в сумме составляет около £ 100 млн.

Ожидается, что сделка будет завершена уже сегодня. Ранее сообщалось, что предложение «ирискам» за Лукаку в размере £ 75 млн сделал «Челси».

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