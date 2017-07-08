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Бакка согласовал контракт с «Марселем»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Марсель, Бакка Карлос
Сегодня, 08:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Милана» Карлос Бакка согласовал условия личного контракта с «Марселем», утверждают в Италии.

По слухам, во Франции футболист сможет зарабатывать 4 млн евро в год.

30-летний колумбиец не входит в планы главного тренера «россонери» Винченцо Монтеллы на грядущий сезон и готов к смене клубной прописки, однако ситуация осложняется тем, что провансальцы хотят арендовать Бакку с дальнейшим правом выкупа за 20 млн евро, в то время как миланский клуб рассчитывает сразу продать форварда. Причем, по слухам, «россонери» готовы снизить изначально запрашиваемую ими сумму в 30 млн евро.

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