Бакка согласовал контракт с «Марселем»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка согласовал условия личного контракта с «Марселем», утверждают в Италии.

По слухам, во Франции футболист сможет зарабатывать 4 млн евро в год.

30-летний колумбиец не входит в планы главного тренера «россонери» Винченцо Монтеллы на грядущий сезон и готов к смене клубной прописки, однако ситуация осложняется тем, что провансальцы хотят арендовать Бакку с дальнейшим правом выкупа за 20 млн евро, в то время как миланский клуб рассчитывает сразу продать форварда. Причем, по слухам, «россонери» готовы снизить изначально запрашиваемую ими сумму в 30 млн евро.