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Шекспир: «Если Марез не будет выкладываться, то и играть не будет»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Лестер Сити, Марез Рияд, Шекспир Крэйг
Сегодня, 16:58 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир призвал нападающего команды Рияда Мареза, который ранее попросил «лис» отпустить его в другой клуб, проявлять профессионализм:
«Марезу надо работать, если он не будет выкладываться, то и играть не будет. Делая публичные заявления, он должен думать о том, как это воспримут его одноклубники.
Мне нужно переговорить с ним и выяснить, что происходит у него в голове, как он себя чувствует. У нас всегда были неплохие отношения. Я понимаю, что он амбициозен, в этом нет ничего плохого».
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Но так беспечно молодость ты губишь,
Что ясно всем — живешь ты, не любя.