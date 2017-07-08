Рейтинг@Mail.ru

Шекспир: «Если Марез не будет выкладываться, то и играть не будет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Лестер Сити, Марез Рияд, Шекспир Крэйг
Сегодня, 16:58 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир призвал нападающего команды Рияда Мареза, который ранее попросил «лис» отпустить его в другой клуб, проявлять профессионализм:

«Марезу надо работать, если он не будет выкладываться, то и играть не будет. Делая публичные заявления, он должен думать о том, как это воспримут его одноклубники.

Мне нужно переговорить с ним и выяснить, что происходит у него в голове, как он себя чувствует. У нас всегда были неплохие отношения. Я понимаю, что он амбициозен, в этом нет ничего плохого».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:36 Конте считает предательством переход Лукаку в МЮ 2
17:17 Гоналон: «Я перешел в „Рому“, чтобы завоевывать трофеи» 2
14:30 Мончи: «Наингголан точно останется в „Роме“» 1
14:02 Модрич: «Перейти из „Реала“ в любой другой клуб - значит, пойти на понижение» 19
09:45 Модрич о «Реале»: «Я играю в клубе, который всегда стремится быть лучшим» 9
09:07 Морьентес: «Если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то это сделает другой клуб» 9
08:59 Дефо планирует в будущем стать тренером 0
06:44 Агент: «Переход Павона в „Зенит“? Мы имеем дело с нетипичным клубом» 43
00:38 Клиши: «„Башакшехир“ напомнил мне „Манчестер Сити“» 4
Вчера
23:14 Шекспир: «Пока по Марезу нет предложений, он должен полностью посвящать себя „Лестеру“» 1
все материалы по этой теме
Турниры