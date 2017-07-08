Шекспир: «Если Марез не будет выкладываться, то и играть не будет»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир призвал нападающего команды Рияда Мареза, который ранее попросил «лис» отпустить его в другой клуб, проявлять профессионализм:

«Марезу надо работать, если он не будет выкладываться, то и играть не будет. Делая публичные заявления, он должен думать о том, как это воспримут его одноклубники.

Мне нужно переговорить с ним и выяснить, что происходит у него в голове, как он себя чувствует. У нас всегда были неплохие отношения. Я понимаю, что он амбициозен, в этом нет ничего плохого».